Marotta disegna l'Inter del futuro: "Investiremo su profili più giovani. Inzaghi è bravo e diverte"

Dopo Istanbul, per l'Inter è la seconda finale di Champions in tre anni. "A partire da Istanbul, è iniziato un processo in cui i giocatori hanno preso consapevolezza del loro valore e questo a sua volta li ha resi abbastanza maturi da giocare sui palcoscenici più grandi, come una seconda finale - ha spiegato Marotta -. Tutti nello sport conoscono questa sensazione. Bisogna convivere con le gioie e le amarezze. Per citare Nelson Mandela: 'Non perdo mai. O vinco o imparo'. Quindi ci sono lezioni da imparare, modi per migliorare e modi per essere ancora più preparati per la prossima sfida che ci attende".