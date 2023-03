Inter, Marotta conferma Inzaghi: "Suo futuro non si decide oggi. Serve concentrazione"

INTER

Per l'amministratore delegato dell'Inter il tecnico Simone Inzaghi non è in discussione

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, non vuole sentir parlare di un Simone Inzaghi in bilico in base all'esito del match di Champions League contro il Porto: "È una partita molto importante per il presente e va giocata buttando la mente oltre l'ostacolo. Ma Inzaghi non può essere messo in discussione per una gara. Abbiamo l'obbligo di fare bene, facciamolo lavorare perché sta facendo bene e con grande professionalità".

Nel pre match l'AD ha quindi sottolineato: "È una gara importante, io non guardo né al passato né al futuro. Siamo l'Inter, abbiamo l'obbligo di fare bene. Questa è una competizione altamente importante. Servirà mente, determinazione e cuore, ci si giocherà molto della stagione. Sapete che queste sono le gare che si caricano da sole. C'è un avversario importante, il Portogallo è un po' la bestia nera del calcio italiano. Al di là dell'atteggiamento tattico deve esservi grande determinazione".

Sul perché Skriniar è out ha poi risposto: "È stato fermo per problemi alla schiena e non s'è allenato per 15 giorni, non è nella condizione di poter giocare dall'inizio. È questo il motivo della sua panchina. Brozovic? Quest'anno c'è stata l'anomalia del Mondiale che ha condizionato tanti giocatori, prima erano molto concentrati su quella competizione poi magari non sono rientrati al meglio. Lui non ha mai trovato la condizione psico-fisica giusta, questa sua ripresa è un po' più lenta ma nell'economica della stagione tornerà a essere il Brozovic che tutti conosciamo".

L'amministratore delegato nerazzurro ha poi parlato anche di Lukaku: "Il prestito è stato fatto per una stagione, indipendentemente dal suo andamento tornerà al Chelsea. E stata una stagione anomala, i problemi che abbiamo noi ce li hanno anche altre squadre e chi ha partecipato ai mondiali. Brozovic non è il Brozovic che non conosciamo, Lukaku non si è ancora ritrovato. Non è ancora al top o quello che conosciamo dalle annate precedenti".