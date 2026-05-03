Scudetto Inter, le pagelle di Piantanida: Chivu come Tyson, chi ha preso 10 tra Dimarco, Calha e Lautaro?

LAUTARO 9

“Quando qualcuno mi attacca, lo fa perché vorrebbe essere al mio posto” ha detto in un’intervista. Caro Lauti, è vero, ma con tutto quello che hai fatto, che fai e che farai per questa squadra, fidati, in Italia non c’è nessuno che avrebbe i mezzi e la possibilità di farti alzare dalla tua poltronissima.