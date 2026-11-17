"Caro Manchester United, sono arrivato nel 2020 come un ragazzo di 10 anni con sogni. Qui sono cresciuto come calciatore e come persona. Da segnare a Old Trafford a ricevere il premio Jimmy Murphy. Mi avete regalato momenti che conserverò". JJ Gabriel saluta i Red Devils, ora lo aspetta il Real Madrid. "A ogni allenatore, ogni membro dello staff, ai miei compagni e chiunque mi abbia supportato. Grazie per aver creduto in me e avermi aiutato. Anche se inizio il mio nuovo capitolo, il Manchester United sarà parte della mia storia. Grazie di tutto”, ha scritto sui social il talento inglese classe 2010.