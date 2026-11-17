Con la clamorosa qualificazione della Norvegia ai danni della Danimarca, si è completato il quadro delle qualificate ai quarti di finale di Nations League. Portogallo qualificato come primo. L’andata è in programma tra il 25 e il 27 marzo 2027, il ritorno tra il 28 e il 30 marzo. Le quattro vincenti andranno alla fase finale tra il 9 e il 13 giugno 2027. In prima fascia al sorteggio in programma venerdì a Nyon le squadre che hanno vinto il proprio girone, che affronteranno le seconde.