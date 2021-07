Lukaku-tifoso, siparietto social: “I campioni dell’Italia siamo noi”

Dopo l’eliminazione del Belgio da Euro 2020 Romelu Lukaku è in vacanza, ma in testa ha solo l’Inter e si allena costantemente per farsi trovare pronto all’inizio della nuova stagione. Big Rom ha postato sul proprio profilo Instagram alcuni scatti dell’allenamento odierno e un tifoso nei commenti l’ha provocato: “Sei uscito dalla tasca di Chiellini finalmente...”. L’attaccante nerazzurro ha accettato la sfida e ha acceso subito gli animi del derby d’Italia: “L’Italia ha vinto e sono contento per voi, veramente. Però i campioni d'Italia siamo noi, ricordatelo".