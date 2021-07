Inter, senti l’agente di Lukaku: “Zero problemi, il club stia tranquillo”

MANOVRE NERAZZURRE

Federico Pastorello all’uscita della sede dei nerazzurri: “Sono venuto per parlare di Keita Balde. Inzaghi lo conosce molto bene e si sta valutando”

"Oggi abbiamo fatto il punto su diverse situazioni, penso che l'Inter possa stare tranquilla sul futuro di Lukaku. Si sta facendo delle meritate vacanze e non ci sono affatto problemi". All’uscita della sede dei nerazzurri, l’agente dell’attaccante belga, Federico Pastorello, scaccia via le voci di mercato degli ultimi giorni e svela: “Sono venuto per parlare di Keita Balde, l'Inter è ancora interessato: Inzaghi lo conosce molto bene e si sta valutando”. Getty Images

“Molto dipenderà dalle partenze che ci saranno”, ha aggiunto l’agente parlando dell’attaccante spagnolo che ha già giocato con la maglia nerazzurra nell'ultima stagione con Luciano Spalletti. Inzaghi invece lo ha allenato a Roma e ora l’ha messo in cima alla sua lista dei desideri per l’attacco della nuova Inter. Potrebbe giocare sia in coppia con Lukaku sia con Lautaro, per questo rappresenta un'opzione interessante e low cost (arriverebbe in prestito) per rinforzare l'attacco nerazzurro.

