Lukaku: "L'Inter mi ha salvato ma con la testa ero già al Chelsea"

Romelu Lukaku torna a parlare di Inter, rivelando un retroscena di mercato della trattativa che poi lo ha portato al Chelsea per 115 milioni di euro: "Quando il Chelsea ha offerto 110 milioni più Zappacosta, era la loro terza offerta, ho capito che la cosa era diventata seria e non c'ero più con la testa. L'Inter aveva ancora rifiutato, così sono andato a parlare con Simone Inzaghi nel suo ufficio in modo da trovare un accordo".

Getty Images