Lukaku-Inter, Gary Neville "esulta": "Sovrappeso e non professionale"

LA FRECCIATINA

Antonio Conte l'ha voluto, l'Inter lo ha cercato e lo ha strappato alla Juve. Romelu Lukaku è stato oggetto del desiderio, eppure a Manchester non si stanno strappando i capelli per il suo addio, nonostante sia sempre andato in doppia cifra in Premier League. Il primo ad esultare per la cessione dell'attaccante è Gary Neville, ex terzino e bandiera dei Red Devils, che su Twitter ha attaccato il belga. Inter, Lukaku sbarca di notte alla Malpensa: è delirio

"Ha ammesso di essere sovrappeso, pesa oltre 100 chili e giocava nel Manchester United!", è intervenuto Neville rispondendo al commento di un giornalista. Come dire: in un club così glorioso avrebbe dovuto comportarsi diversamente. E infatti rincara la dose: "Segnerà e farà bene all'Inter, ma la non professionalità è contagiosa". Suona come un avvertimento ai nerazzurri e ad Antonio Conte.