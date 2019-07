L'Inter va a caccia di conferme contro Mbappé

Dopo la buona prova contro la Juventus, Antonio Conte cerca subito conferme per la sua Inter. I nerazzurri chiudono il tour asiatico a Macao con un'amichevole dal sapore di Champions League contro il Psg, orfano di Neymar ma che in attacco può contare su due bocche da fuoco come Mbappé e Cavani. Prima da titolare per Barella, mentre in attacco continua l'esperimento Perisic seconda punta. Godin, invece, dovrebbe esordire nella ripresa. Subito dopo il match in programma alla 13.30, la squadra si imbarcherà per fare ritorno a Milano.

Vietato fare passi indietro. Nonostante la squadra sia ancora un cantiere aperto e l'attacco sempre ridotto ai minimi termini, Conte cerca nuove conferme che diano ancora più solidità al suo progetto. Per motivi praticamente analoghi (leggasi questioni di mercato), mancheranno le due grandi stelle Neymar e Icardi, ma in casa nerazzurra sono tanti gli spunti di interesse. In primo luogo, dopo gli spezzoni contro Manchester United e Juve, scocca finalmente l'ora di Barella, al suo primo vero esame in nerazzurro. Quasi scontato anche i primi minuti con la nuova maglia di Godin, mentre dal punta di vista tattico c'è grande curiosità nei confronti di Perisic, confermato ancora in attacco al fianco del baby Esposito. Dopo che Conte lo ha bocciato come esterno tutta fascia del suo 3-5-2, il croato ha risposto con un atteggiamento positivo al cambio di ruolo. Al termine del match, la squadra partirà subito per Milano: ad Appiano c'è un Icardi che si aspetta di essere reintegrato.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Dalbert; Perisic, Esposito.

Psg (4-4-2): Areola; Meunier, Kehrer, Kurzawa, Bernat; Sarabia, Verratti, Herrera, Draxler; Mbappé, Cavani.