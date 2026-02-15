bufera social

Gaffe Lega Serie A, spunta il post "pro-Inter" dopo il derby: è bufera social per il "Bla bla bla"

Incredibile scivolone social della Lega Serie A Indonesia dopo Inter-Juve: spunta un "Bla bla bla" con emoji del silenzio nella cronologia del post

15 Feb 2026 - 09:19
videovideo

Nella bufera social che è seguita a Inter-Juventus non ci sono solo le proteste del mondo bianconero per la decisione di La Penna di espellere Kalulu. Una gaffe ha visto protagonista l'account ufficiale indonesiano su X della Lega Serie A che ha pubblicato un post finale sulla partita alle 23.41 di domenica sera ma è stato "tradito" dalla funzionalità che permette di vedere le modifiche apportate allo stesso post. Cliccando su "ultima modifica", infatti, come per ogni post si può vedere la cronologia delle modifiche apportate al testo, in caso di errori o refusi. In questo caso, però, la versione precedente del post era a... tinte nerazzurre: "Bla bla bla" si legge nella versione delle 23.15, corredata anche da una emoji che indica il silenzio.

La rabbia dei tifosi juventini, non solo in Indonesia, è subito esplosa: "Chiediamo il licenziamento dell'admin che probabilmente era convinto di essere su Inter Channel" e "Fate schifo!".

IL POST DEFINITIVO

IL POST ORIGINALE (in basso)

© X

© X

inter juve
gaffe
serie a
social
indonesia

