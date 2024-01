Lautaro-Vlahovic, Inter-Juve è anche sfida tra bomber

VERSO IL DERBY D'ITALIA

Da una parte l'argentino, 19 gol in altrettante gare, dall'altra il serbo, miglior attaccante in Europa a gennaio

© Getty Images Domenica sera a San Siro c'è in palio una bella fetta di scudetto. Inzaghi e Allegri stanno pensando a mosse e contromosse per neutralizzare l'avversario, devono sciogliere qualche dubbio di formazione e una delle certezze è la presenza in campo di Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic, i due bomber sulle cui spalle pesa il destino di Inter e Juventus. I due, protagonisti già all'andata nello scialbo 1-1 dell'Allianz Stadium, sono gli uomini copertina di questo attesissimo Derby d'Italia.

Al di là di opinioni sempre soggettive e confutabili, a parlare per Lautaro e Vlahovic sono i numeri che non mentono mai. L'argentino sta vivendo la sua miglior stagione da professionista e a 26 anni ha raggiunto la piena maturità. Capitano e grande leader, il Toro si è preso sulle spalle la squadra e i suoi numeri e statistiche sono davvero incredibili: 19 gol in altrettante giornate di campionato, oltre a 4 assist, il suo bilancio parziale di una stagione davvero da protagonista assoluto. L'infortunio agli adduttori patito a fine 2023 che lo ha costretto a saltare Lecce e Genoa è solo un lontano ricordo, tanto che nelle seguenti tre gare ha messo a referto 4 gol, contro Verona, Monza e Fiorentina, oltre alla rete al Napoli che ha deciso la Supercoppa. Inzaghi gli ha risparmiato una ventina di minuti recupero compreso per averlo al meglio contro la Juventus, perché i tanti impegni cominciano a farsi sentire nelle gambe e anche un po' nella testa dei nerazzurri.

Sono, invece, 12 i centri in 20 gare di campionato per Vlahovic, la cui stagione è stata caratterizzata da problemi di pubalgia che hanno avuto ripercussioni sulla continuità di rendimento. Il serbo, infatti, è partito bene (4 gol e un assist nelle prime 4 giornate), poi un lungo digiuno di 8 partite fino proprio alla sfida di Torino contro l'Inter. Poi a fine dicembre il lento risveglio (gol decisivo al Frosinone partendo dalla panchina e assist contro la Roma) fino all'esplosione di gennaio, con sei gol a referto in 4 partite: nessuno nel 2024 ha segnato quanto lui. Un giocatore in grande crescita, che ora sta finalmente bene dal punto di vista fisico, a cui i gol hanno dato morale e certezze. È senza dubbio Vlahovic l'ancora di salvezza a cui si affida Allegri per tenere viva e avvincente la lotta scudetto contro la corazzata Inter.

