Inter, una zolla ha tradito Lautaro Martinez sul rigore sbagliato

I calci di rigore finali, lo abbiamo scritto ieri parlando di Atletico Madrid-Inter e dell'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League, sono conosciuti per essere una lotteria considerando il mix di tensione, stanchezza e posta in palio. Avevamo anche scritto che le statistiche dal dischetto non premiavano Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. Nel caso del capitano interista, però, c'è un particolare che, almeno in minima parte, ha contribuito all'errore: un video mostra come il piede sinistro, in fase di appoggio sull'erba, faccia sobbalzare di qualche millimetro il pallone prima che venga calciato dal Toro. E infatti Lautaro, subito dopo l'errore, aveva girato la testa guardando l'erba come a dire "cos'è successo?".