Inter, Bastoni: "Tanta delusione ma reagiremo: c'è un lavoro da terminare"

Il giorno dopo l'eliminazione dalla Champions League "la delusione è tanta, ma oggi più che mai è un onore far parte di questa squadra" scrive Alessandro Bastoni su Instagram. Il difensore dell'Inter archivia l'Europa e sprona i compagni a tornare a pensare da subito al campionato per la conquista dello scudetto: "Sapremo reagire come una famiglia. Abbiamo un lavoro da terminare! Sempre e solo forza Inter". I nerazzurri, che sono primi in Serie A con 16 punti di vantaggio sul Milan a dieci giornate dalla fine, sono attesi domenica sera dalla sfida contro il Napoli a San Siro.