Lautaro Martinez si blinda all'Inter: "Spero nel rinnovo, non voglio cambiare"

SUL FUTURO

La punta nerazzurra: "Contento della vittoria, dobbiamo proseguire così"

Ha vissuto una serata sfortunata a San Siro tra pali e traversa, ma la vera buona notizia per i tifosi dell'Inter Lautaro Martinez l'ha data al triplice fischio. Al centro dei discorsi ovviamente, il suo futuro: "Il rinnovo spero arrivi entro la fine dell'anno - ha detto il Toro ai microfoni di Sportmediaset -. Sono contentissimo, dò il massimo per l'Inter. Non c'è motivo di cambiare". Una bella rassicurazione quella dell'argentino, ormai sempre più trascinatore della truppa di Simone Inzaghi.

Nel pre-gara pure Marotta aveva parlato di Lautaro: "Lui è maturato nel corso degli anni ed è diventato un campione - le parole dell'ad in esclusiva a Sportmediaset -. E' importante per noi ma ha il supporto di tutta la squadra. Adesso è un campione perchè fuori dal campo è divenuto un leader. Ha senso di responsabilità, ha fatto grandi miglioramenti e in campo ha acquisito quell'esperienza necessaria, ha malizia, determinazione e cinismo, cose che acquisisci col tempo".

Lautaro ha poi commentato il successo dell'Inter sul Benfica: "Dopo le difficoltà con la Real Sociedad, oggi col Benfica, dovevamo voltare pagina. Siamo contenti di aver vinto. Adesso dobbiamo proseguire. Non mi era mai capitato di non riuscire a fare gol stasera nonostante le tante occasioni".

DIMARCO: "STASERA UNA GRANDE INTER, CON BARELLA COSE DI CAMPO"

Aveva pure segnato, salvo vedersi annullare il gol dal guardalinee. Parliamo di Federico Dimarco, protagonista nel corso di Inter-Benfica: "Dobbiamo chiudere prima la partita, ma stasera c'è stata una grande Inter - ha detto l'ex Verona a Sportmediaset -. Non è facile giocare ogni tre giorni ma siamo a buon punto. Questo gruppo è bello compatto e può ambire a far bene in tutte le partite. Degli attaccanti inoltre siamo contenti. Il siparietto con Barella al momento del cambio? Cose da campo, era solo un modo per tenere vicino alla bandierina il pallone".

THURAM INCORONA LAUTARO: "UNO DEI MIGLIORI AL MONDO"

"Sono molto contento stasera per i tre punti. La seconda partita del girone è sempre importante. Lautaro Martinez è uno dei migliori attaccanti al mondo, sto imparando a giocare con lui. Si può sempre migliorare, mi auguro dalla prossima partita". Così Marcus Thuram dopo Inter-Benfica, match deciso proprio dal francese a San Siro.