Inter, Marotta su Lautaro: "È diventato un campione oltre che leader"

INTER

L'ad ha parlato pure della lotta in Serie A: "L'obiettivo è lo scudetto"

Lautaro Martinez chiama, l'Inter risponde. L'argentino, capitano dei nerazzurri, ha aperto al rinnovo (scadenza nel 2026) per bocca del suo agente: "Ci stiamo lavorando, ama il club e non vuole andare via" ed ecco arrivare le parole a miele di Marotta: segno di un binomio destinato a durare ancora a lungo. "Lui è maturato nel corso degli anni ed è diventato un campione - le parole dell'ad in esclusiva a Sportmediaset -. E' importante per noi ma ha il supporto di tutta la squadra. Adesso è un campione perchè fuori dal campo è divenuto un leader. Ha senso di responsabilità, ha fatto grandi miglioramenti e in campo ha acquisito quell'esperienza necessaria, ha malizia, determinazione e cinismo, cose che acquisisci col tempo".

"Non ci dobbiamo nascondere, lottiamo per vincere il campionato perché varrebbe la seconda stella, un traguardo storico - ha proseguito Marotta in merito agli obiettivi stagionali -. Abbiamo deciso di costruire uno zoccolo duro perchè avere quest'ultimo vuol dire conoscere meglio la realtà italiana, questo può generare benefici e far crescere chi arriva da fuori. La finale ci ha fatto crescere tanto: i ragazzi hanno acquisito determinazione maggiore rispetto ad anni fa".