Lautaro Martinez: "Oggi sono felice all'Inter, domani non so cosa accadrà"

Lautaro Martinez ha vissuto un sabato agitato a Genova, ma anche quando si parla del suo futuro il "Toro" non lascia tranquilli i tifosi. "Lavoro ogni giorno per migliorare e vincere, sono contento e felice all'Inter. Voglio lasciare l'Inter il più in alto possibile, domani non so che succede. Oggi qui però sono felice, i tifosi vanno ringraziati con tutto l'affetto, così come tutti coloro i quali lavorano nel club", ha detto l'attaccante argentino alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.