Inter, Lautaro punta lo Shakhtar: chiarimento coi compagni sognando il bis

INTER

Le mani tra i capelli per un errore, qualche mugugno all'indirizzo dei compagni, ma soprattutto i pugni tirati alla panchina dopo la sostituzione. Il Toro furioso di Genova ha però già voltato pagina, non c'è tempo per le recriminazioni e per piangersi addosso: martedì c'è la trasferta di Champions League contro lo Shakhtar e l'Inter non può permettersi di sbagliare dopo il pareggio casalingo nella gara di esordio contro il Borussia M'Gladbach. Il giorno dopo la serata no di Marassi, Lautaro Martinez ha voluto subito chiarirsi con il gruppo e guardare avanti con uno sguardo all'indietro, a quella doppietta agli ucraini del 17 agosto che spedì i nerazzurri in finale di Europa League.

Lautaro sarà al suo posto in attacco al fianco di un Lukaku più esplosivo che mai. Ancora fuori causa Sanchez, alle prese con una contrattura all'adduttore destro. E con lui anche Sensi. Da valutare Young: l'esterno inglese è risultato guarito dal Covid-19 dopo l'ultimo tampone ma a differenza di Hakimi ha saltato la trasferta di Genova. Intanto domenica la squadra si è sottoposta a un giro di tamponi prima della partenza per Kiev. Attesa per i test di Radu e Gagliardini, in attesa di negativizzarsi. Martedì Skriniar esce dalla quarantena.