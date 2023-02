Inter, Inzaghi: "Siamo arrabbiati, gara approcciata male"

INTER

"Bisogna cercare motivazioni ogni due o tre giorni. In queste gare dobbiamo fare di più"

© Getty Images Dopo la sconfitta contro il Bologna, Simone Inzaghi è amareggiato. "Abbiamo approcciato male il primo tempo. E' stato un primo tempo insufficiente e non da Inter - ha spiegato il tecnico dell'Inter -. Abbiamo trovato una squadra in salute e nel secondo tempo quando stavamo creando abbiamo preso un gol evitabile". "Siamo arrabbiati. Venivamo da una partita dura in Champions con infortuni e stanchezza, ma dovevamo fare di più - ha aggiunto -. Bisogna cercare motivazioni ogni due o tre giorni. Non è la prima volta, ci è già successo".

"Dobbiamo essere più bravi ad approcciare le gare. Nel primo tempo non si è vista la migliore Inter", ha ribadito il tecnico nerazzurro parlando poi delle difficoltà lontano da San Siro. "E' un dato significativo. Davanti ai nostri tifosi abbiamo un ottimo cammino, in trasferta invece è insufficiente - ha spiegato Inzaghi -. L'abbiamo analizzato e ne abbiamo parlato con i ragazzi. Sta succedendo quest'anno. Ora ci siamo mangiati il vantaggio che avevamo sulle altre in classifica".

"Dobbiamo riuscire a tenere la concentrazione ogni tre giorni. Siamo l'Inter e giochiamo tantissimo. Col Porto abbiamo speso tanto, ma anche le altre squadre giocano tanto - ha continuato l'allenatore nerazzurro -. Il primo tempo sarà un motivo d'analisi. Il secondo tempo l'abbiamo fatto meglio e abbiamo creato. Con più precisione parleremo di un altro risultato". "Dobbiamo capire perché abbiamo giocato così nel primo tempo, quando non abbiamo messo in campo quasi nulla. Sia sul piano del gioco, sia per quanto riguarda l'aggressività - ha aggiunto -. E' un problema per l'Inter e per tutte le squadre che sono in classifica vicine a noi".