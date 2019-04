Lautaro Martinez: "Io e Icardi insieme, so cosa significa essere numero 10 dell'Inter"

11/04/2019

Lautaro Martinez è pronto a rientrare contro il Frosinone e sembra mandare un messaggio a Luciano Spalletti: " Io e Icardi possiamo giocare insieme nel modulo con mezza punta dietro al centravanti, lo abbiamo già fatto e mi sono trovato bene". Il Toro ha parlato dell'onore e della responsabilità di vestire la maglia numero 10: "Il numero sulle spalle serve per identificarti e io so cosa significa essere il 10 dell'Inter" .

Martinez traccia un bilancio dei suoi primi sei mesi in nerazzurro in una intervista al media argentino La Oral Deportiva. "Sono stati mesi di adattamento. Ho cambiato Paese, squadra e campionato. Non ho fatto gli stessi minuti che facevo al Racing, ma mi sono sempre allenato per entrare bene quando mi toccava. Lavoro sempre per dare il massimo".