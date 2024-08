Inter, Palacios più vicino: incontro positivo con l'Independiente Rivadavia

L'Inter in questi giorni ha lavorato per accontentare Simone Inzaghi e per regalargli il tanto agognato vice Bastoni, individuato in Tomas Palacios: nel tardo pomeriggio è andato in scena nella sede del club nerazzurro l'incontro tra il presidente Marotta e il ds Ausilio e il ds dell'Independiente Rivadavia, Sebastian Peratta a cui era presente anche il rappresentante della proprietà Augustin Villa. Un meeting che l’intermediario Simonian ha definito “Molto positivo”. Per il classe 2003, che l'Independiente Rivadavia ha deciso di riscattare dal Talleres - club in cui è cresciuto - per prendersi anche il restante 50% del cartellino, l'Inter ha messo sul piatto un'offerta di 6,5 milioni di euro. Nell'operazione potrebbe essere inserita una percentuale sulla futura rivendita.