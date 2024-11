La certezza Calhanoglu e l'ipotesi Taremi: Inzaghi rifinisce l'Inter di Champions

Occorre dunque attendere la rifinitura odierna prevista per mezzogiorno e poi ascoltare nel primo pomeriggio lo stesso Inzaghi. Calcoli e considerazioni sono da fare in duplice ottica: certo l'Arsenal domani, scontro diretto di classifica in Champions, ma anche il Napoli domenica, sfida che vale la vetta della classifica di Serie A, ultimo atto di un tour de force micidiale su cui non più tardi di ieri si è soffermato anche Marotta. Un doppio impegno che coinvolge inevitabilmente l'intera rosa a disposizione di Inzaghi che, a parte Carlos Augusto, può contare in questo momento su tutti i suoi effettivi, compreso anche Asllani che ieri ha svolto l'intero allenamento in gruppo. Anche per Bastoni, uscito per crampi contro il Venezia, nessun allarme.