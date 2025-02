L'ultimo grido prima della rivoluzione: l'Inter prova a ricompattarsi, alla Pinetina arriva Marotta

In diversi saluteranno per dare via a un nuovo ciclo: arriveranno diversi profili giovani. Il primo, già bloccato, porta il nome di Sucic che sarà disponibile per il Mondiale per Club. Quanti colpi potranno arrivare, e soprattutto di quale livello, lo si capirà lunedì prossimo, scrive La Repubblica, quando andrà in scena l'assemblea degli azionisti del club. Sicuramente saluteranno Appiano invece Arnautovic, Correa, lo scontento Frattesi e molto probabilmente uno tra Acerbi e De Vrij. Tra entrate e uscite tutti i discorsi sono già stati abbozzati ma la volontà della società è quella di non spostare il tiro in questo momento delicato della stagione. Testa solo al campo perché tra Serie A ed Europa l'Inter ha le potenzialità per arrivare fino in fondo.