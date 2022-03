L'Inter si è persa: Inzaghi vittima di se stesso e del 3-5-2

IL PUNTO

I nerazzurri hanno lasciato per strada 16 degli ultimi 27 punti a disposizione in campionato

Sette punti in sette partite, con uno 0-0 in Coppa Italia e l'eliminazione agli ottavi di Champions nel frattempo seppur con lo storico successo all'Anfield contro il Liverpool. Dov'è finita l'Inter di Simone Inzaghi? Il primo a farsi questa domanda è proprio il tecnico nerazzurro che nel postpartita dell'1-1 contro la Fiorentina si è assunto le responsabilità per due mesi di crollo ingiustificabile. Due vittorie nelle ultime nove partite di campionato, di cui una a tempo scaduto a San Siro contro il Venezia, hanno permesso a Milan e Napoli di rimontare, riammettendo al grupo d'élite anche la Juventus.

Dopo la sosta, infatti, Juventus-Inter all'Allianz Stadium dirà moltissimo di queste ultime otto giornate di campionato da giocare. Due mesi in cui l'Inter dovrà per forza di cose tornare ad essere quella macchina rodata che, dopo un assestamento iniziale dovuto al cambio tecnico e a quelli in campo, aveva riconquistato la vetta della Serie A a suon di gol e prestazioni.

Tra febbraio e marzo invece i nerazzurri hanno lasciatO per strada 16 dei 27 punti a disposizione, scendendo a -6 dal Milan con una partita da recuperare e facendosi superare anche dal Napoli. Qualcosa è cambiato, passando da un derby in vantaggio e poi perso a una situazione di insicurezza totale.

Tra i principali imputati c'è Simone Inzaghi per una gestione della rosa e dei cambi talvolta difficile da comprender. Il tecnico dell'Inter ha alzato la mano prendendosi le proprie responsabilità, ma la sensazione è che il giocattolo che aveva messo in piedi con lavoro e sacrificio, si sia sfaldato senza l'energia e l'ordine di Brozovic in mezzo al campo. Casualità? Rapporto causa-effetto? I risultati a prescindere dalla motivazione dicono questo e l'Inter, migliore attacco per distacco, nelle ultime settimane si è spenta vittima del proprio 3-5-2, delle lune degli attaccanti e delle sostituzioni programmate quasi a tavolino.

Per provare a uscire dall'imbarazzo dei risultati lo stesso Inzaghi potrebbe provare a cambiare rotta, ma trovare la Juventus al rientro della pausa - con diversi giocatori sparsi per il mondo - non è propriamente il momento indicato per gli esperimenti. Ma chissà che la sfida di Torino, importante proprio come il derby, possa segnare un'altra svolta della stagione interista.

INTER-FIORENTINA 1-1: LE STATISTICHE DI OPTA

• L’Inter ha pareggiato cinque delle ultime nove gare di campionato (2V, 2P), tante volte quante nelle precedenti 27 partite nella competizione.

• La Fiorentina ha vinto solo due delle ultime 11 trasferte di Serie A (3N, 6P), dopo che aveva ottenuto tre successi nelle prime quattro con Vincenzo Italiano in panchina (1P).

• Denzel Dumfries è uno dei quattro difensori ad aver segnato almeno quattro gol e servito almeno quattro assist nei cinque grandi campionati europei in corso, insieme a Reece James, Jonathan Clauss e Theo Hernández.

• La Fiorentina è la squadra contro cui Ivan Perisic ha preso parte a più gol nei cinque grandi campionati europei: otto (cinque reti, tre assist).

• Il vantaggio della Fiorentina in questo incontro è durato appena cinque minuti e otto secondi.

• Lucas Torreira ha trovato il gol in due presenze di fila per la prima volta nei cinque grandi campionati europei.

• Lucas Torreira ha segnato quattro gol in questa Serie A, eguagliando il suo miglior rendimento dal punto di vista realizzativo in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei (quattro reti nel 2017/18, con la Sampdoria).

• La Fiorentina ha subito gol in 11 trasferte di fila in una stagione di Serie A per la prima volta da maggio 2010, quando sotto la guida di Cesare Prandelli arrivò a quota 13.

• Samir Handanovic ha giocato la sua 358ª partita di Serie A con l’Inter, agganciando Tarcisio Burgnich in settima posizione tra i giocatori con più presenze in nerazzurro nella competizione.