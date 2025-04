L'Inter respira: Bastoni ha lavorato ad Appiano, ottimismo in vista del Bayern

Buone notizie in casa Inter in vista della sfida di martedì in casa del Bayern Monaco. Alessandro Bastoni, uscito col Parma e in panchina con una borsa di ghiaccio sul ginocchio, ha svolto un lavoro defaticante personalizzato alla Pinetina come da programma. Nessun allarme quindi, con l'ex Atalanta che si candida a essere titolare all'Allianz Arena. Certo, la situazione verrà ancora monitorata con attenzione, ma in casa nerazzurra si respira una certa tranquillità.