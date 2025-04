Bayern, è emergenza totale: sette giocatori out e preoccupa la caviglia di Kane

“Cari tifosi del Bayern, dopo le numerose speculazioni riguardanti la mia persona negli ultimi tempi, desidero cogliere l’occasione con questa lettera per fare chiarezza. Anche dopo tutti questi anni, nonostante i miei minuti in campo non siano più quelli di un tempo, provo ancora un grande piacere a stare in campo con i ragazzi e a lottare insieme per i nostri colori e i nostri obiettivi. Avrei potuto ben immaginare di continuare a ricoprire questo ruolo anche nella prossima stagione. Tuttavia, il club ha preso la decisione consapevole di non avviare trattative con me per un nuovo contratto per la prossima stagione. Anche se questa scelta non corrisponde ai miei desideri personali, ritengo importante che il club segua le proprie convinzioni. Rispetto questa decisione, che certamente non è stata facile da prendere né per il consiglio direttivo né per il consiglio di sorveglianza. Non mi è piaciuto il tira e molla avvenuto pubblicamente nelle ultime settimane e mesi, ma, come accade anche nel mio modo di giocare a calcio, non tutto è sempre stato perfetto. Piuttosto, mi sono sempre concentrato con atteggiamento positivo sulla prossima azione. Dopo un passaggio sbagliato, si tratta di recuperare il pallone con compattezza di squadra. Anche in questa vicenda, negli ultimi giorni, siamo riusciti a ritrovare la fiducia reciproca grazie a colloqui aperti e costruttivi. Sento da parte di tutti gli interessati un grande riconoscimento per il mio lungo periodo al Bayern e provo una profonda gioia per aver trascorso 25 anni incredibilmente intensi con il club del mio cuore. I tantissimi momenti condivisi mi legheranno per sempre al FC Bayern e a voi tifosi. Ora tutta la mia concentrazione è rivolta ai nostri obiettivi sportivi di questa stagione. Sarebbe un sogno per me riportare a casa il Meisterschale e raggiungere a fine maggio l’agognata Finale. Darò tutto per riuscirci! Grazie per tutto ciò che è stato e per tutto ciò che verrà”.