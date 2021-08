L'Inter piange Gino Strada, tifoso nerazzurro: "Grande uomo, grazie di tutto"

"Il club piange Gino Strada, grande uomo, la sua storia e il suo impegno restano indimenticabili per chiunque. Grazie di tutto". Anche l'Inter esprime il cordoglio per la scomparsa del fondatore di Emergency. Il medico milanese, che con la sua associazione umanitaria nata 25 anni fa ha fondato ospedali e punti di primo soccorso in 18 Paesi, era grande tifoso nerazzurro e grande amico dell'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti.