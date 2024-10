L'Inter cerca solidità, la Juventus i gol: lo strano Derby d'Italia al contrario di Inzaghi e Motta

Inter-Juventus in un San Siro gremito per l'ennesima volta non è mai una partita come le altre, ma mai come in questa occasione le carte saranno per forza di cose un po' sparigliate, se non nascoste. Da una parte Inzaghi deve fare i conti con gli acciacchi di Acerbi e Calhanoglu e qualche insolito problema di equilibrio; dall'altra Motta tra difesa e centrocampo ha assenze pesanti che lo costringeranno a pescare nuovamente qualche coniglio dal cilindro.