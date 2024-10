Inter, Inzaghi: "Se sta bene, Asllani in regia. Favoriti per lo scudetto? Come la Juve e non solo"

Motta, come d'altra parte Conte, si è sinora nascosto nella corsa allo scudetto. Voi non l'avete mai fatto, vi dà fastidio?

"Io non so se sia una strategia o altro, posso solo parlare per me. Sappiamo che partiamo da inizio stagione con obiettivi chiari, poi il nostro è di fare più partite possibili per far sì di arrivare il più avanti possibile nelle coppe e cercare di dare soddisfazione in campionato. Poi ci sono 4-5 squadre accreditate. D'altra parte ci sono squadre che hanno fatto grandissimi investimenti e con questo dimostrano dove vogliono arrivare".