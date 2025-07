Milan, Fofana promuove Allegri: "È un bene che sia qui". Su Modric...

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport "promuovendo" la scelta della società rossonera di puntare su Max Allegri: "Ha un buon feeling con il gruppo e ci sta vicino: si parla di calcio, ma anche di altro. Sul campo fa la differenza con quello che ci spiega e lo seguiamo. Ha vinto tanto in Serie A e in Champions ha fatto ottimi percorsi raggiungendo due finali. È un bene per la squadra che sia qui". Poi su Modric: "Tutti siamo pronti a sacrificarci per il Pallone d’Oro. Non vediamo l’ora di allenarci con lui".