L'emozione di Marotta: "Mai successo di poter vincere uno scudetto in circostanze così"

L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato a Dazn prima del derby che, in caso di vittoria, darebbe lo scudetto ai nerazzurri: "Noi abbiamo l'obiettivo di vincere lo scudetto e ottenere la seconda stella che sarebbe qualcosa di storico, stasera sarebbe la ciliegina sulla torta, come dicevano Inzaghi e il presidente non siamo ossessionati da questo. Se sono emozionato? Ormai sono un po' vecchio, l'emozione si allontana sempre di più. Però un'esperienza del genere non mi è mai capitata, nonostante abbia vinto qualche scudetto. Mai, però, in queste potenziali circostanze".