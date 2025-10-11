San Siro: il Tar respinge la richiesta di sospensiva alla vendita, il rogito prima del vincolo

Nella giornata di venerdì, il Tar della Lombardia ha respinto la richiesta di sospendere in via d’urgenza gli effetti della delibera del Comune di Milano in merito alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter che era stata avanzata dall’Associazione Gruppo verde San Siro e da oltre cento abitanti del quartiere. Il tribunale ha quindi fissato l’udienza per l’11 novembre, lasciando così il tempo alle società e al Comune di arrivare alla firma del rogito prima della scadenza che farebbe scattare il vincolo della Soprintendenza (10 novembre) sul secondo anello dell'impianto. Inter e Milan vincono così il primo round di una battaglia legale che si annuncia lunga e aspra.