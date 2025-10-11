Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
LA BATTAGLIA LEGALE

San Siro: il Tar respinge la richiesta di sospensiva alla vendita, il rogito prima del vincolo

Prima vittoria in tribunale per Inter e Milan: udienza fissata per l'11 novembre, il giorno dopo in cui scatta il vincolo

11 Ott 2025 - 10:20
© Getty Images

© Getty Images

Nella giornata di venerdì, il Tar della Lombardia ha respinto la richiesta di sospendere in via d’urgenza gli effetti della delibera del Comune di Milano in merito alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter che era stata avanzata dall’Associazione Gruppo verde San Siro e da oltre cento abitanti del quartiere. Il tribunale ha quindi fissato l’udienza per l’11 novembre, lasciando così il tempo alle società e al Comune di arrivare alla firma del rogito prima della scadenza che farebbe scattare il vincolo della Soprintendenza (10 novembre) sul secondo anello dell'impianto. Inter e Milan vincono così il primo round di una battaglia legale che si annuncia lunga e aspra.

Leggi anche

Sala: "Nome del nuovo stadio? Decideranno Inter e Milan, a me piace San Siro..."

LE MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
"Contrariamente a quanto dedotto nell’istanza di misura cautelare monocratica urgente contenuta nei motivi aggiunti, non è prospettabile un pregiudizio di estrema gravità e urgenza - si legge nella motivazione -, tale da non consentire di attendere l’esame della domanda cautelare in sede collegiale". Inoltre, scrivono ancora i giudici amministrativi regionali, "dall’imminente acquisizione di efficacia della deliberazione consiliare impugnata con i motivi aggiunti e dalla possibile stipula del contratto di compravendita, non è configurabile un pregiudizio attuale rispetto agli specifici interessi di cui sono portatori i ricorrenti, i quali deducono di subire dei danni dalle trasformazioni urbanistico edilizie e dall’avvio di lavori che non sono di immediata attuazione".

Leggi anche
San Siro

La holding di Inter e Milan per San Siro: clausola in caso di uscita dal progetto

san siro
tar lombardia
richiesta di sospensiva rigettata

Ultimi video

03:34
ULTIMO TENTATIVO MCH FUNERALI RUSSO BOCA MCH

Commozione alla Bombonera per l'addio a Russo

01:11
MCH AMICHEVOLE INTER-ATLETICO 10/10 MCH

Gli highlights di Inter-Atletico Madrid

01:00
MCH WALK AROUND ITALIA A TALLIN 10/10 MCH

Il walk around dell'Italia sul campo di Tallin

00:59
DICH GATTUSO SU NO DISTRAZIONE E PLAY OFF 10/10 DICH

Gattuso: "Non esistono partite facili, devo ringraziare i miei ragazzi"

01:20
DICH GATTUSO PRE ESTONIA 10/10 DICH

Gattuso: "I playoff non sono scontati. Servono punti"

01:06
DICH CALAFIORI PRE ESTONIA 10/10 DICH

Calafiori: "In Nazionale si sente aria nuova"

01:04
DICH VIEIRA DA TRENTO 10/10 DICH

Vieira: "Salvezza ancora più difficile dell'anno scorso"

01:41
DICH TREZEGUET DA TRENTO 10/10 DICH

Trezeguet: "Sì, la Juve può vincere lo scudetto"

01:34
Ibra spinge il Milan

Ibra spinge il Milan: "Ti rifarò vincere"

01:46
Serie A, porte girevoli

Serie A, porte girevoli

01:31
Il ritorno di Tomori

Il ritorno di Tomori

01:42
Michel Platini a Trento

Michel Platini a Trento

01:35
Gasperini al Corsport

Gasperini: "Roma non da Champions, ma..."

00:19
Nesta speaks english

Nesta: "Il Milan sta tornando"

03:35
MCH PARTENZA INTER 10/10 MCH

Inter in Libia per la sfida contro l'Atletico dell'ex Simeone

03:34
ULTIMO TENTATIVO MCH FUNERALI RUSSO BOCA MCH

Commozione alla Bombonera per l'addio a Russo

I più visti di Calcio

Rabiot senza limiti

Rabiot senza limiti

DICH PLATINI DA TRENTO 9/10 DICH

Platini: "Non torno alla Juve, non si vive due volte la stessa storia d'amore"

DICH GATTUSO MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Gattuso: "Sento tanta responsabilità ma sono orgoglioso di essere il ct dell'Italia"

ULTIMO TENTATIVO DICH DUMFRIES DICH

Dumfries esclusivo: "La sostituzione, la Roma e lo scudetto: vi dico tutto"

Si rompe il collo in partita: il togolese Asamoah rischia la paralisi

Ronaldo dice no a Georgina: "La famiglia mi dice di smettere, ma faccio ancora cose buone..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:06
Totti: "Azzurri ci portino al Mondiale. Roma? Neanche Gasperini se lo aspettava"
10:35
L'Argentina batte il Venezuela: Lautaro assistman, in campo anche Nico Paz
10:00
Mbappè infortunato, Real Madrid in allarme verso Juve e Clasico
23:39
Vieira: "Scudetto revocato alla Juve per me va contato"
22:32
La Serie A Women al fianco di Terre des Hommes