Capello: "Roma-Inter si decide sugli esterni con Soulé e Dimarco"

14 Ott 2025 - 16:00
Fabio Capello, ex allenatore di Juventus, Roma e Milan, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per commentare la sfida tra Roma e Inter in programma questo fine settimana: "Sarà una partita bella e avvincente, potrebbe decidersi sugli esterni, in particolare con Soulé e Dimarco. Gasperini e Chivu sono due allenatori che possono rendere questa partita ancor più esaltante: il primo applica una pressione a tutto campo, mentre il secondo rischia qualcosa in meno in difesa, ma il risultato è per entrambi soddisfacente. Sono due persone che entrano con facilità nella testa dei giocatori".

