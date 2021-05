Juventus-Inter: manette e multa, Lukaku e Hakimi scherzano sul coprifuoco violato

Nella notte tra mercoledì e giovedì, Lukaku e Hakimi (oltre a Young e Perisic) erano stati multati per aver violato il coprifuoco dopo aver cenato in un hotel. I due sono tornati sull'episodio in modo scherzoso durante Juventus-Inter: dopo il gol dell'1-1 dell'attaccante belga su rigore, il marocchino ha fatto finta di ammanettare il compagno di squadra per poi mimare la compilazione della multa.

twitter