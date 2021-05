Inter, Lukaku in hotel per il compleanno assieme ad Hakimi, Young e Perisic: multati

Guai per quattro calciatori dell'Inter. I carabinieri sono intervenuti la notte scorsa a Milano per fermare Lukaku, Hakimi, Young e Perisic dopo una cena in un hotel del centro per festeggiare i 28 anni dell'attaccante. I quattro avevano diritto a cenare in albergo avendo lasciato San Siro dopo mezzanotte ma avrebbero dovuto dormire nella struttura invece di tornare a casa: i carabinieri li hanno fermati in strada verso le 3 e li hanno sanzionati per aver violato il coprifuoco.

afp