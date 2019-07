Juve, ricorso "inammissibile": lo scudetto del 2006 resta all'Inter

11/07/2019

Lo scudetto del 2006 resta all'Inter. È stato dichiarato "inammissibile" il ricorso della Juventus per ottenere l'annullamento della delibera con cui il Consiglio federale, il 18 luglio 2011, dichiarava la mancanza di presupposti giuridici per la revoca del titolo assegnato ai nerazzurri in seguito allo scandalo Calciopoli che portò alla retrocessione in B degli storici rivali.