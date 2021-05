Juve-Inter, le pagelle dei nerazzurri: Lautaro lottatore, Eriksen non brilla

PAGELLE INTER

L'argentino non molla dall'inizio alla fine. Il danese fa poco

Handanovic 6 - Bravo a parare il rigore a Ronaldo poi non riesce a indirizzare la respinta e il portoghese lo punisce. Attento sul colpo di testa di Rabiot al 46', beffato da una deviazione sul gol di Cuadrado.

Skriniar 6,5 - Grande chiusura in angolo sulla conclusione a botta sicura di Kulusevski. Altra deviazione in angolo provvidenziale sulla botta di destro di Chiesa a fine primo tempo.

De Vrij 6 - Solido e in generale senza sbavature.

Bastoni 6 - Puntuale negli interventi in marcatura, se la cava bene nonostante la giornata di grazia di Cuadrado.

dal 35' st Vecino 6 - Pronti via e sfiora il gol. Szczesny gli nega la gioia con un incredibile intervento.

Hakimi 6,5 - Solito motorino instancabile sulla sua fascia, solita spina nel fianco nella difesa avversaria.

Barella 6,5 - Uomo d'ordine in mezzo al campo con i giusti tempi di inserimento per sorprendere gli avversari e servire gli attaccanti.

Brozovic 5 - Perde la testa nel finale dopo una prestazione ordinata.

Eriksen 5,5 - Primo tempo sottotono del danese, richiamato da Conte a entrare nel vivo dell'azione. Sua l'involontaria deviazione sul tiro di Cuadrado. Meglio a inizio ripresa ma senza lampi.

dal 27' st Sensi 5,5 - Non scuote la squadra, ingresso impalpabile.

Darmian 5 - La trattenuta in area su Chiellini, valutata dall'arbitro su chiamata del Var, costa il rigore dello 0-1. Fatica di fronte alle spinte di Danilo e Cuadrado.

dal 1' st Perisic 6 - Dà maggiore vivacità all'attacco con il suo ingresso in campo. Poi l'episodio del rigore.

Lukaku 6,5 - Il primo gol alla Juve in carriera arriva con un rigore preciso calciato con freddezza a spiazzare Szczesny. Implacabile dal dischetto: sono 12 su 12 in A per il 29° gol stagionale.

Lautaro Martinez 7 - Si procura il rigore dell'1-1. Grande duello con De Ligt. Al minuto 51' grande giocata a giro di destro che esce alta di pochissimo. Un lottatore fino alla fine. Con i guantoni...

Conte 6 - Schiera la formazione migliore. Primo tempo meglio i bianconeri, nella ripresa altra squadra. Sconfitta che brucia tantissimo.