Inzaghi vuole un altro anno da protagonista. La conferenza LIVE

La prima partita del nuovo anno per ripartire alla grande. Simone Inzaghi vuole un 2022 in linea con quanto fatto finora dalla sua Inter. La gara di Bologna, anche se contro una squadra decimata dal Covid, non è delle più semplici ma i tre punti sono fondamentali per continuare a lasciarsi alle spalle le inseguitrici impegnate in partite complicate, come quella in casa contro la Roma per il Milan e la traserta di Torino con la Juve per il Napoli.