Inter, Inzaghi: "Grande voglia di vincere, ora dobbiamo proseguire"

"Momento delicato e con poche rotazioni a disposizione. Dzeko ha fatto benissimo e Lautaro segnerà presto"

Dopo la vittoria col Sassuolo, Simone Inzaghi è contento del risultato e della prestazione dell'Inter. "Abbiamo visto un'Inter che ha avuto tantissima volgia di vincere e quello ha fatto superare la stanchezza fisica e mentale - ha spiegato a DAZN -. Venivamo da un martedì intenso e giocavamo contro una squadra difficile da affrontare". "Ora dobbiamo proseguire. Sono due vittorie che fanno morale e classifica - ha aggiunto -. E' un momento delicato e importante con poche rotazioni a metà campo e davanti. Dobbiamo recuperare forza ed energie".

"Col Sassuolo bisogna giocare bene tecnicamente e bisogna giocare pulito come abbiamo fatto negli ultimi venti minuti - ha continuato analizzando la gara del Mapei Stadium -. Quando abbiamo sofferto è stato più per stanchezza mentale, non fisica. La squadra sta bene".

Poi qualche considerazione sui singoli. "Asllani? Oggi non era facile per lui perché loro marcavano bene a centrocampo uomo contro uomo - ha continuato il tecnico nerazzurro -. Poi aveva anche preso il giallo e ho preferito sostituirlo all'intervallo perché non volevo bruciarmi uno slot nella ripresa". "Dzeko ha fatto benissimo. Anche Lautaro ha fatto una buona prestazione, ma è stato sfortunato - ha aggiunto -. Consigli ha fatto una parata incredibile sul suo colpo di testa. Giocando così non ci vorrà molto per tornare al gol". "Sono momenti, capita. Da attaccante l'ho già detto. Io mi preoccupavo quando non avevo occasioni - ha proseguito -. Lui deve stare tranquillo e sereno".

Chiusura su Onana e Handanovic. "Handanovic è un valore aggiunto, in campo e fuori - ha spiegato Inzaghi -. Solo così si va avanti e si prosegue in questo cammino. Oggi quelli che sono entrati a gara in corso ci hanno aiutato molto e sono stati bravissimi. Dopo i cambi abbiamo alzato il livello tecnico e siamo riusciti a raddoppiare solo dopo il loro gol". "Onana ha fatto la partita che mi aspettavo. Ha dato seguito alle prestazioni in Champions - ha concluso Inzaghi -. E' un portiere importante, di qualità. In due mesi mi ha dimostrato che si può giocare il posto con un grande campione come Handanovic".