Inzaghi: "Le parole di Sogliano? Ci sta, ho perso anche io così. I 48 punti un bel bottino"

Il tecnico nerazzurro: "Ottimo girone d'andata con le ultime due partite meno belle"

Fatica Inzaghi a frenare le emozioni ancora palpabili: "Avevamo fatto meglio in altre occasioni, ma anche queste gare sono importanti. Le parole di Sogliano (ds del Verona, ndr)? Ne ho perse anche io partite così, chiaramente ci sta (lamentarsi, ndr). Penso che sia stata un'ottima partita, il rigore per il Verona era giusto: ho guardato Darmian, lo conosco e sapeva di aver toccato il giocatore del Verona".

Detto questo, una vittoria che porta anche la firma di Lautaro, tornato al gol dopo l'assenza dovuta all'infortunio patito contro il Bologna: "Con un altro svolgimento di partita gli avrei tolto dei minuti, ma stava bene e non dava alcun segnale negativo". La qualità del terreno di gioco oggi non ha certo aiutato l'Inter: "Devono assolutamente rimediare al problema del campo. Sia per l'Inter che per il Milan, la situazione è critica. E' difficile fare qualcosa con due squadre che giocano, ma devono fare qualcosa".

Ora, tuttavia, giusto godersi il primato: "Abbiamo finito il primo round con 48 punti, un bel bottino. Ma c'è un'altra squadra che sta tenendo il nostro passo, con le altre pronte ad approfittare di un nostro passo falso. E' un campionato lungo: è stato un ottimo girone d'andata, con le ultime due forse meno belle".

Infine una battutta sull'ultimo arrivato in casa nerazzurra: "Buchanan è un ottimo giocatore, la società è stata brava a non farsi trovare impreparata dopo il problema di Cuadrado. Lo ringraziamo per quello che ha dato, giocando anche quando non era al meglio. Arriva un ottimo acquisto: l'ho visto allenarsi e ha grandi dati fisici, un giovane che però ha già esperienza internazionale. Dovremo cercare di inserirlo nel migliore dei modi".