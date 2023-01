Inter, Inzaghi: "La nostra rincorsa parte da lontano, grande iniezione di fiducia"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro dopo il Napoli: "Dzeko sta facendo benissimo. Orgoglioso della prova della squadra"

© Getty Images Simone Inzaghi molto soddisfatto della prova dell'Inter con la capolista: "Siamo in una buona striscia, aver vinto contro il Napoli che era imbattuta è una grande iniezione di fiducia, sono orgoglioso dei miei ragazzi perché in campo si sono aiutati, è stato un piacere vederli giocare. Una grande gara anche per il pubblico e per la società. C'era curiosità al rientro dopo tanti giorni di pausa ma ero sereno perché dal 2 dicembre ci eravamo allenati nel migliore dei modi". Complimenti anche per il match winner Dzeko: "Edin sta facendo benissimo, ha tecnica e forza, ci sta aiutando tantissimo in questa rincorsa che parte da lontano".

Parlando a Dazn, il tecnico nerazzurro analizza il match: "Novantasei minuti ad alta concentrazione, potevamo segnare anche prima ma c'è stata un po' di imprecisione oltre alla bravura di Meret. La squadra ha sempre tenuto alta la concentrazione, è un'impresa battere il Napoli in questo momento, ci deve dare grande fiducia nel futuro".

Un bilancio sulla prima parte della stagione e sulle speranze scudetto: "All'inizio abbiamo perso qualche punto in campionato, tenendo anche conto di una Champions League giocata molto bene in un girone del genere, ma nelle ultime dieci partite abbiamo fatto nove vittorie. Da qui alla fine è ancora lunga, non bisogna guardare gli altri ma pensare a noi partita per partita".

Poi sulla prova di Calhanoglu: "Difficile fare dei nomi in particolare in una serata così, Hakan sta avendo un percorso positivo. Sta facendo benissimo anche nel ruolo di regista".