Inter, Inzaghi: "L'espulsione ha pesato. Il Napoli sta facendo un campionato a parte"

L'allenatore nerazzurro dopo l'Empoli: "Non è stata una delle nostre migliori serate, preso gol per troppa generosità"

Dopo la sconfitta con l'Empoli, Simone Inzaghi alza bandiera bianca nella lotta scudetto. "Tredici punti di ritardo sono tanti - ha spiegato il tecnico dell'Inter a Sky Sport -. Chiudiamo il girone d'andata con 37 punti e diversi rimpianti: dobbiamo pensare partita dopo partita, ci sono tante squadre in pochi punti. Il Napoli sta facendo un campionato a parte, noi dobbiamo lottare con le altre". Sulla gara: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Non è stata una delle nostre migliori serate, ma l'inferiorità numerica ci ha chiaramente penalizzati: l'Empoli stava correndo tantissimo, in 11 contro 11 sarebbe potuto cambiare qualcosa. Nel secondo tempo, quando sembrava che stessimo tenendo le distanze, abbiamo preso un gol in ripartenza a causa della troppa generosità e della voglia di fare".

Sull'espulsione di Skriniar. "Non ho ancora rivisto gli interventi. Una doppia ammonizione in casa al 40' non mi era mai capitata in tutti questi anni che alleno. Lo vedo sempre tranquillo, ma so che c'è una fase di stallo per quanto riguarda il suo rinnovo di contratto. La società sta lavorando con lui e con gli altri giocatori in scadenza".

Se i festeggiamenti post-Supercoppa possano aver inciso sulla prestazione. "I festeggiamenti sono stati molto ristretti, ci siamo allenati appena rientrati in Italia. Sapevamo di trovare un avversario di valore. In parità numerica, probabilmente sarebbe stata una partita diversa: anche con la traversa nel finale si è capito che non sarebbe stata una serata fortunatissima per l'Inter".