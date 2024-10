L'Inter è nel G8 europeo: va bene così, per ora. Ma il risultato non cancella gli interrogativi

Eppure, se si pensa alle parate di Sommer, ai salvataggi più o meno disperati di Pavard&Co, al palo colpito da Monteiro e ad almeno un altro paio di conclusioni degli svizzeri finite sul fondo di poco, si capisce che da analizzare c'è molto. Andando al di là del risultato. E tra i tanti, c'è un dato che ci pare debba fara riflettere. Lo Young Boys ha calciato verso la porta nerazzurra 20 volte: un record per i "Giovani Ragazzi" elvetici, che si saranno pur ripresi col cambio di allenatore ma restano pur sempre decimi in campionato e mestamente penultimi nel listone di Champions. Eppure, per intensità, applicazione, corsa ma anche tecnica a Berna per lunghi minuti è parso azzerato il gap tra le due squadre. Basta l'abitudine al "prato sintetico" a motivare il tutto? No! Può contare, certo, ma non basta. E le assenze nerazzurre? Contano, eccome. Ma al netto degli infortunati (Calhanoglu su tutti) anche l'ampio e comprensibile turnover non giustifica i passaggi a vuoto del primo tempo e le pericolose ripartenze concesse nella ripresa. Le "seconde linee" nerazzurre dovevano bastare e avanzare, insomma. Ma così non è stato: per raddrizzare la serata ci sono voluti Dimarco, Lautaro, Thuram e mettiamoci pure Bastoni. Di buono c'è che sono stati sufficienti una ventina di minuti, poco più poco meno, di impiego, tanto da non vanificare il progetto inzaghiano di una serata di "recupero". Ma resta comunque, assieme alla preoccupazione per il numero crescente di infortuni, ancora una altrettanto preoccupante sensazione di incompiutezza. Il risultato, si diceva, aiuta riflessioni pacate e ragionate. E non è poco, anzi. Pur tuttavia non assolve il gruppo nerazzurro da una serata che, va chiaramente riconosciuto, poteva inopinatamente concludersi in maniera diversa. A tutto vantaggio dei padroni di casa, per essere chiari. Insomma, domenica a San Siro contro la Juve, anche quella messa nettamente sotto dallo Stoccarda, servirà altro.