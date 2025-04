Inzaghi: "Il nostro campionato non finisce a Bologna, avanti con fiducia"

Il gol di Orsolini nel recupero ha gelato l'Inter, ma soprattutto ha clamorosamente riaperto la corsa scudetto. Ora il Napoli ha agganciato i nerazzurri in vetta alla classifica, ma Simone Inzaghi non vuol sentir parlare di campionato compromesso. "Se è mancata lucidità sul gol subito? C'è stato l'episodio della rimessa laterale. I ragazzi erano nervosi perché questa palla esce nella mia area tecnica e viene battuta quasi nell'area tecnica del Bologna. Non può essere battuta dodici metri in avanti, ma dovevamo difendere meglio in superiorità numerica in area. Abbiamo perso una partita importantissima, che non meritavamo di perdere. Fa male, domani analizzeremo la gara quando saremo più lucidi. Il campionato non finisce qui a Bologna, è una sconfitta che chiaramente brucia per come è arrivata. Si va avanti con tanta fiducia", ha detto il tecnico nerazzurro a Dazn.