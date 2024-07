Amichevoli: l’Inter batte il Las Palmas ancora nel segno di Taremi

AMICHEVOLE

Doppietta dell’iraniano nel 3-0 agli spagnoli. La terza rete arriva da una prodezza di Dimarco

© inter.it Un precampionato da sogno per Taremi, protagonista assoluto con l’Inter anche nell’amichevole contro il Las Palmas. L’attaccante iraniano è autore di una doppietta nel 3-0 contro gli spagnoli: in avvio si conquista e trasforma un calcio di rigore, poi raddoppia al 37’: Dimarco cala il tris all’85’ nel finale con uno splendido pallonetto dalla distanza. Altra vittoria e altre ottime risposte (oltre al rientro degli italiani) per Simone Inzaghi in vista della prossima stagione.

Taremi show anche contro il Las Palmas, l’Inter trova un’altra vittoria nel suo precampionato. Bastano poco più di dieci minuti all’iraniano per conquistare e trasformare il calcio di rigore che vale l’1-0 all’11’, calciando centralmente e attendendo fino all’ultimo il movimento del portiere. I nerazzurri sono pienamente padroni del campo, rischiando pochissimo se non con una indecisione del portiere Martinez. Al 37’ la squadra di Simone Inzaghi trova il raddoppio, a firma ancora dell’ex Porto: azione personale perfetta di Mkhitaryan, che arriva sul fondo e apparecchia per il piattone preciso del numero 99. Il tecnico del Las Palmas Carrion cambia dieci undicesimi della propria squadra nella ripresa, ma le cose non cambiano: dopo l’ora di gioco anche Inzaghi interviene, buttando nella mischia i reduci dall’Europeo. Barella, Frattesi e Dimarco provano subito a mettersi in ritmo nel finale di gara, con un paio di combinazioni interessanti in avanti: all’85’ l’esterno sinistro cala il tris con un pallonetto dalla distanza che beffa Cillessen, per il 3-0 definitivo. Continua a ricevere ottime risposte Simone Inzaghi in vista dell’inizio del Campionato, con un Mehdi Taremi in più che si è subito preso l’Inter.