Inzaghi: "Dall'attacco segnali importanti, ho la fortuna di poter scegliere"

Le parole del tecnico nerazzurro al termine della seconda giornata di campionato disputata contro lo Spezia

In una sola giornata, l'Inter di Simone Inzaghi ha ritrovato San Siro, la LuLa e il clean sheet. Il 3-0 sullo Spezia esalta il tecnico piacentino, che ai microfoni di Sky Sport ha commentato la gara dei suoi ragazzi: “La prestazione è stata molto buona. Abbiamo fatto una partita seria. Il primo quarto d’ora eravamo contratti, poi abbiamo trovato il vantaggio e potevamo chiudere il primo tempo con più gol. Poi bravi a sfruttare tutte le nostre soluzioni offensive”.

Il tecnico ha poi messo a confronto la prestazione odierna con quella di settimana scorsa contro il Lecce, quando i nerazzurri riuscirono a strappare tre punti al 95' (2-1): “Tutte le partite nascondono delle insidie. Lo Spezia veniva da due partite fatte molto bene, l’abbiamo preparata nel modo giusto”. L'attacco in particolare, ha brillato sia con il duo titolare che con i subentrati: "Ho la fortuna di allenare quattro attaccanti importanti, poi devo essere bravo io a scegliere chi entra. Per un allenatore questi sono buonissimi segnali”.

Bene anche Barella: "Sappiamo cosa rappresenta per l'Inter e per la Nazionale. E' un trascinatore, ha l'Inter addosso ed è un gran giocatore come tutti gli altri. Rispetto a Lecce ho cambiato due giocatori, ho la fortuna di poter scegliere e devo essere bravo io a fare le scelte giuste in base alle partite da affrontare".

Rispetto a settimana scorsa, l'elemento trainante è stato San Siro: "Abbiamo sentito lo stadio, nonostante fosse agosto abbiamo sentito l’atmosfera. Vogliamo continuare ad alimentarla con queste prestazioni", ha continuato Inzaghi, soddisfatto soprattutto dell'apporto dalla panchina: "Da quando sono stati messi 5 cambi si gioca in 16, non più 11. Quando le squadre sono lunghe e affaticate, possiamo dare il cambio passo con questi uomini in più”. In chiusura, Inzaghi glissa sulla domanda di mercato: "Acerbi già disponibile dalla prossima? Ho dirigenti bravissimi che lavorano per me. Si è parlato tanto di mercato, ma io con i miei giocatori ho parlato solo dello Spezia. I dirigenti stanno facendo il massimo per accontentarmi sapendo che in difesa c'è una pedina da inserire".

