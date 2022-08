Serie A, Inter-Spezia 3-0: zampate di Lautaro, Calhanoglu e Correa. Inzaghi ritrova solidità

INTER-SPEZIA 3-0

I nerazzurri rimangono a punteggio pieno: decisivi i gol di Lautaro al 35’, Calhanoglu al 52’ e Correa all'82'

San Siro riabbraccia l'Inter: le foto del match con lo Spezia





































E' dolce la prima a San Siro per gli uomini di Simone Inzaghi: l'Inter segna tre gol e raccoglie altrettanti punti dalle mani dello Spezia obbligando i cugini rossoneri a rispondere nel big match di domani sera contro l'Atalanta. I nerazzurri passano in vantaggio al 35' col colpo chirurgico di Lautaro (servito dalla sponda aerea di Lukaku). Il raddoppio arriva con la botta sicura di Calhanoglu al 52', poi tocca al subentrato Correa calare il tris all'82'. Sul finale di primo tempo Lukaku colpisce una traversa.

LA PARTITA

Un successo che allenta la tensione di un avvio tutt’altro che rassicurante per i nerazzurri, soprattutto dal punto di vista difensivo. Gli uomini di Inzaghi avevano concesso almeno un gol in tutti i 5 test del precampionato e avevano confermato il trend negativo nel primo appuntamento stagionale contro il Lecce – al Via del Mare ci aveva pensato Ceesay a mettere a nudo le crepe della retroguardia. Quest’oggi invece, rinvigorito dalla conferma di Skriniar e dal ritorno di Bastoni titolare, il reparto arretrato ha retto bene i 90’ preservando il clean sheet e scongiurando un arrembaggio al fotofinish per i tre punti – cosa che era successa in Salento lo scorso sabato, col gol decisivo del subentrato Dumfries al 95’ (2-1). A San Siro è proprio l’olandese il prescelto per la fascia destra dal 1’, mentre sul versante sinistro Dimarco scalza Gosens. Davanti invece regna sovrana la Lu-La. Modulo speculare per Gotti, che nel suo 3-5-2 conferma Nzola dopo il gol decisivo all’Empoli ma non rischia ancora Kovalenko dal 1’.

Metabolizzata la lezione dell’ultima trasferta, la banda di Inzaghi non concede più alcun calo di tensione nel primo tempo. L'Inter lavora ai fianchi l’avversario fino a sfondare al 35’ riportando alla luce l’inossidabile combinazione Lukaku-Lautaro: con una sponda di testa il belga innesca l’argentino, bravissimo nel trafiggere Dragowski dal limite dell’area con una conclusione affilatissima, di collo pieno. Una combinazione, quella della Lu-La, destinata a ripetersi parecchie volte nel corso della prima frazione: Lautaro raccoglie il minimo da una manciata di occasioni nitide, mentre al 43’ Lukaku infrange sulla traversa un colpo di testa su scodellata di Bastoni. La terza freccia velenosa nella faretra di Simone Inzaghi si conferma essere Denzel Dumfries: l’olandese sfonda sistematicamente sulla fascia, spezza l’ordine in area di rigore e sfiora persino il raddoppio presentandosi a tu per tu con Dragowski.

Raddoppio che si concretizza solo all’aprirsi del secondo tempo: al 52’ Skriniar mette lo zampino in un flipper che permette a Calhanoglu di colpire a rimorchio. Da lì l'Inter attiva il pilota automatico con estrema facilità: Inzaghi risparmia persino preziosi minuti dalle gambe di Lukaku, togliendolo dal campo a metà ripresa. La LuLa lascia così spazio al tandem Dzeko-Correa, che partendo dalla panchina sfrutta a pieno le praterie concesse dai liguri. Il 3-0 nasce proprio dalla collaborazione tra il bosniaco e l’argentino: il primo crea scompiglio in area, il secondo insacca a porta vuota all’82’. L’Inter può così festeggiare il filone di imbattibilità sullo Spezia (che non è mai riuscita a strappare i tre punti ai nerazzurri nei sette match di campionato disputati sin qui) mettendo più pressione al Milan - atteso all'esame Atalanta domani sera.

LE PAGELLE

De Vrij 7: Nzola gli morde le caviglie in profondità, lui non perde mai l’equilibrio e regala serenità al resto del reparto.

Dumfries 7: gara tenace dopo l’exploit da subentrato al Via del Mare. Supremazia fisica nel duello contro Reca e soprattutto in area, dove riesce a creare scompiglio.

Calhanoglu 7,5: stringe i denti dopo essersi fatto male alla caviglia in riscaldamento, disputa una partita priva di strappi eclatanti, poi all’improvviso sbuca nel traffico e incide il proprio nome sul match. Basta e avanza.

Lautaro 8: si esalta nello stretto, lega il gioco dei compagni e regge bene i raddoppi. Al momento più opportuno colpisce, rianimando finalmente l’asse della Lu-La.

Kiwior 6: conferma i passi da gigante nel ruolo più arretrato rispetto alla scorsa stagione con Thiago Motta, quando giocava a centrocampo. Determinante in un paio di situazioni disperate.

Reca 5: l’irruenza di Dumfries gli fa perdere la bussola un paio di volte. Non manca di intensità e cuore, ma si sfilaccia inevitabilmente sotto pressione.

Nzola 5: imbrigliato dal trio difensivo nerazzurro, viene dimenticato presto dal resto dei compagni.

IL TABELLINO

INTER-SPEZIA 3-0

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 7, De Vrij 7, A.Bastoni 6,5; Dumfries 7, Barella 6,5, Brozovic 6,5 (40’st Asllani), Calhanoglu 7,5 ( 30’st Gagliardini 6), Dimarco 6,5 ( 23’st Gosens 5,5); Lautaro Martinez 8 (30’st Correa 7), Lukaku 7 (23’st Dzeko 7).

A disp.: Cordaz, Onana, Bellanova, D'Ambrosio, Darmian, Agoumé. All. Inzaghi 7.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski 6; Caldara 6 (22’st Hristov 5,5), Kiwior 6, Nikolaou 6; Gyasi 5,5 (45’st Holm), Sala 5,5 (22’st Strelec 6), Bourabia 5, S.Bastoni 5,5 (34’st Kovalenko), Reca 5; Agudelo 5, Nzola 5.

A disp.: Zoet, Zovko, Ekdal, Podgoreanu, Capradossi, Ellertson, Maldini, Bertola, Baldé. All. Gotti 5,5.

Arbitro: Ghersini.

Marcatori: Lautaro (I) 35’pt; Calhanoglu (I) 12’st., Correa (I) 37’st.

LE STATISTICHE

- Escludendo le reti su calcio di rigore, questo è il primo gol in Serie A da dentro l’area di rigore di Hakan Çalhanoglu con la maglia dell’Inter (su otto realizzati).

- Lautaro Martinez ha segnato un gol in due degli ultimi tre esordi casalinghi stagionali di Serie A dell’Inter (due reti in totale, v Fiorentina e Spezia).

- Lautaro Martinez non segnava da fuori area in Serie A da settembre 2020 v Fiorentina.

- Romelu Lukaku non forniva un assist in Serie A dalla gara casalinga contro la Roma del maggio 2021 (passaggio vincente per Matias Vecino nel 3-1 contro i giallorossi).

- Settimo assist di Romelu Lukaku per Lautaro Martinez in Serie A: solamente Nicolò Barella (otto) ha fornito più assist del belga (sette) all’argentino in massima serie.

- Solamente contro il Cagliari (sette), Lautaro Martinez ha preso parte ad almeno un gol per più match di Serie A che contro lo Spezia (quattro).

- Hakan Calhanoglu ha trovato la via della rete in entrambi gli esordi casalinghi con la maglia dell’Inter in campionato (v Genoa nel 2021/22, v Spezia nel 2022/23).

- L’Inter ha vinto due gare consecutive in casa senza subire reti per la prima volta nel 2022. L’ultima che i nerazzurri avevano collezionato almeno due o più vittorie di fila senza incassare gol in massima serie è stato nel dicembre 2021, la prima di queste contro lo Spezia (2-0).

- L’Inter ha collezionato due clean sheet nelle ultime tre gare di Serie A, tanti quanti nella precedenti 10 giornate.

- Includendo la fine della scorsa stagione, l’Inter ha vinto sette gare consecutive considerando tutte le competizioni per la prima volta sotto la gestione di Simone Inzaghi.

- Lo Spezia ha perso una gara fuori casa con almeno tre gol di scarto per la prima volta da marzo 2022 (sconfitta per 4-1 v Sassuolo).

- Lo Spezia non ha trovato la via della rete in due delle ultime tre gare di campionato, dopo che aveva sempre segnato nei precedenti cinque turni in massima serie.

- Tutti gli ultimi cinque gol in Serie A di Joaquin Correa sono arrivati nel secondo tempo e in casa.

- 50ª presenza con la maglia dell’Inter per Federico Dimarco contando tutte le competizioni.

- 150ª presenza per Jacopo Sala in Serie A: il giocatore le ha collezionate con le maglie di Sampdoria (59), Verona (49), Spal (16) e Spezia (26).