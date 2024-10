Il discorso di Lautaro, le scelte di Inzaghi: l'Inter ricerca se stessa contro la Juve

Il mister parla oggi all'ora di pranzo. Dal mercoledì di Champions porta con sè indicazioni e ammonimenti: a centrocampo ha atteso e attende ancora notizie definitive, l'assenza di Calhanoglu va colmata tenendo conto di attitudini, temperamento e condizioni fisiche. Questo significa che il recupero di Asllani, sostituto naturale del turco, non offre comunque certezze assolute di formazione: con Barella pronto a tornare mezzala, attenzione dunque a Zielinski che ha l'esperienza e il carisma per prendersi un ruolo cruciale in un match tanto infuocato. Questo, in fondo, il nodo centrale che temiamo comunque che Inzaghi non vorrà sciogliere del tutto, facendo della pretattica un'arma utile alla vigilia. Il resto, grossomodo, è invece più o meno dato. La squadra sa già tutto: più che l'interpretazione dei singoli è decisivo il collettivo. Questione di mentalità: su questo, per tornare a ieri, ha posato l'accento anche capitan Lautaro.