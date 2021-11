Inter: Zhang esulta sui social, i tifosi lo attaccano "Ancora vivo presidente?"

L'ultimo post su Instagram risaliva al 23 maggio: insieme ad Antonio Conte e a Lele Oriali teneva tra le mani il trofeo dello scudetto. Il presidente dell'Inter Steven Zhang torna ad affacciarsi sui social la notte della matematica conquista degli ottavi di Champions League grazie alla vittoria sullo Shakhtar e poi a quella del Real Madrid in casa dello Sheriff. "Dopo dieci anni facciamo un passo in avanti, andiamo!!", il commento del numero uno nerazzurro ad accompagnare la foto dei giocatori abbracciati a festeggiare il successo sugli ucraini. Ma i tifosi dell'Inter non hanno gradito, rinfacciando a Zhang la lunga assenza. E non solo... "Ci sei ancora presidente?", "Ogni tanto ti ricordi che sei ancora il presidente dell'Inter", "Quasi ti avevo dimenticato", alcune delle risposte più 'gentili'. Ma non mancano le critiche più pesanti: "Devi vendere!".