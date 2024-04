Inter, Zhang a un passo dal rifinanziamento: intesa vicina col fondo Usa Pimco 

INTER

Già avviata la due diligence: l'eventuale cessione del club verrà trattata più avanti

© Getty Images Novità importanti in casa Inter sul debito in scadenza con Oaktree. Secondo quanto anticipato da Marco Barzaghi e confermato da Carlo Festa de Il Sole 24 Ore, Steven Zhang sarebbe ormai a un passo dal rifinanziamento della cifra ancora da versare per il prestito da 380 milioni contratto nel 2021. Nel dettaglio, il presidente nerazzurro sarebbe vicino a un'intesa col fondo Usa "Pimco" per chiudere le pendenze con Oaktree e in questa direzione sarebbe già stata avviata una due diligence.

Manovra che dovrebbe consentire a Zhang di tenersi il club oltre il 20 maggio, prendere tempo e pianificare poi le prossime mosse. Rifinanziando il debito, infatti, il numero uno nerazzurro potrebbe valutare più attentamente eventuali offerte per il club, cercando di massimizzare le entrate sulla spinta dei risultati, del ricco Mondiale per club 2025 e del piano per la costruzione del nuovo stadio di proprietà.

In precedenza si era parlato di alcune trattative di Zhang con Ares, Sixth Street Partners e Hayfin Capital Management per rifinanziare il debito, ma tutto sembra indicare in Pimco il partner giusto per completare l'operazione.

Zhang, tra l'altro, sarà atteso a Shanghai domenica al GP di Formula 1, ospite di Stefano Domenicali, ad di Formula One Group.

